Боррель сделал заявление о конфликте на Украине

Фото: istockphoto/makaule
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал наращивать помощь Украине. По его словам, ситуация в зоне боевых действий «становится хуже». Соответствующее заявление он сделал перед заседанием совета руководителей МИД европейских государств в Люксембурге.
«…Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО», — заявил Боррель.Недружественные к РФ государства считают, что миротворческая миссия России на Украине является «вторжением». Страны коллективного Запада фактически объявили РФ экономическую войну, выраженную в различного рода ограничениях.
Читайте также:
Боец РФ «Тополь»: ВСУ стреляют в спину сослуживцам, сдающимся в плен
Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области
На ЗАЭС допустили помощь бывших сотрудников станции в планировании атак ВСУ
Никита Кротов