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Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области

Рогов: ВС России заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра
14 октября 2024, 11:06
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что солдаты ВС РФ заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Боевые действия на степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Наша армия продвинулась вперёд, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины», — поделился он.



Помимо этого, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета отметил, что сейчас ожесточенные бои продолжаются.

Ранее украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Боррель сделал заявление о конфликте на Украине
Дипломат ЕС Боррель призвал наращивать помощь для Украины
14 октября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/makaule

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал наращивать помощь Украине. По его словам, ситуация в зоне боевых действий «становится хуже». Соответствующее заявление он сделал перед заседанием совета руководителей МИД европейских государств в Люксембурге.
«…Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО», — заявил Боррель.
Недружественные к РФ государства считают, что миротворческая миссия России на Украине является «вторжением». Страны коллективного Запада фактически объявили РФ экономическую войну, выраженную в различного рода ограничениях.

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#ес
#украина
#война
#сво
#жозеп боррель
#новости
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Боец РФ «Тополь»: ВСУ стреляют в спину сослуживцам, сдающимся в плен
14 октября 2024, 11:10

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ пытаются пресекать эвакуацию сдавшихся в плен украинских военных в безопасное место в Островском в ДНР. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным «Тополь», видео предоставило Минобороны РФ.
11 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Островское в 20 км от Курахова.

«Заехали на мотоциклах, ворвались в лесопосадку, выбили противника. Подразделения, которые находились на этой позиции, они ушли, а залили 5-й танковый батальон военнослужащих Украины, которые даже танков не имеют. Стрелять они не хотели, побросали оружие, сразу посдавались в плен. А подразделения, которые типа запрещенных "Азова"*, "Айдара"*, жестокие подразделения, сразу же убыли на задний план», — рассказал боец ВС РФ.

Далее, по его словам, ВСУ перебросили туда мобилизованных, которые не хотят стрелять и складывают оружие. «Тополь» отметил, что отношение к таким украинским военным в плену хорошее. Их кормят и пытаются эвакуировать с поля боевых действий, так как ВСУ стреляют в спину тем, кто сдается в плен.

Российский военный отметил, что украинцы в возрасте понимают, что происходит и не хотят воевать. При этом на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников.

Командир минометной батареи с позывным «Студент» в свою очередь рассказал, что украинская армия деморализована, люди там сами по себе и многие воевать не хотят.

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* признаны террористическими, деятельность в России запрещена
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На ЗАЭС допустили помощь бывших сотрудников станции в планировании атак ВСУ
ТАСС: экс-сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ планировать удары по станции
14 октября 2024, 11:03

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Экс-сотрудники Запорожской атомной электростанции, которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать вражеской армии планировать атаки на объект. Об этом сообщил в беседе с ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Черничук пояснил, что не может назвать фамилии бывших сотрудников, однако допустил вероятность, что такие люди действительно есть. Он сравнил последствия от возможных ударов по энергоблокам Запорожской и Курской АЭС.

Глава станции отметил, что ЗАЭС менее уязвима для подобных атак ВСУ благодаря защитным куполам и ее «давно холодным блокам» в то время, как Курская АЭС продолжает работать.

Напомним, в сентябре этого года глава МАГАТЭ посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда Гросси оценил ущерб станции в результате атаки украинских боевиков.

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#заэс
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ФСБ: севастополец получил 21 год за подготовку теракта
14 октября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Севастопольца приговорили к 21 году лишения свободы по статьям о подготовке теракта и госизмене. Как уточнили в ФСБ, фигурант хотел поджечь административное здание, а также передавал данные об объектах ВС РФ в регионе. Следователи выяснили, что подсудимого завербовали в 2022 году украинские спецслужбы.
Мужчина, по информации следствия, был обучен, им были найдены необходимые для поджога орудия и средства.

«…Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев», — пояснили в ведомстве.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.

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#криминал
#уголовное дело
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Пленный Гаврошенко рассказал, как его забрали на передовую без трех пальцев
14 октября 2024, 10:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Об этом Владимир Гаврошенко заявил в видеоролике, опубликованном Минобороны России.
«Давали повестку четыре раза, я не ездил туда. Они приехали, опять дали повестку и сказали — необходимо обновить данные. Поехал я проходить комиссию, и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог», — сказал он.

Пленный, служивший в 151-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, считает, что командование не может насытиться «войнушкой», находясь в глубоком тылу.

По его словам, среди сослуживцев часто происходили случаи дезертирства. Он упомянул о молодом человеке, который «поехал в город за покупками», однако не вернулся из-за негативного отношения к службе в украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойца СВО избили за широкую походку под Волгоградом
V1.ru: бойца СВО избили за широкую походку под Волгоградом
14 октября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/blinow61

Бойца спецоперации избили за широкую походку в Волгоградской области, сообщает портал V1.ru. По информации журналистов, все случилось в конце прошлого месяца.
Житель Волжского обвинил незнакомца в том, что тот приблизился к его супруге, которая была в положении. Прохожий спокойно беседовал, не задевая собеседника, но волжанин ударил его.

Нападавшего пытались остановить, однако ничего не вышло. Супруга волжанина и ее подруга никак не мешали происходящему, наблюдая за конфликтом.

Как стало известно позднее, потерпевшим оказался боец СВО на Украине. Уточнялось, что он снова в зоне боевых действий.

Как пояснили журналистам представители экстренных служб, возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Случай вызвал широкий общественный резонанс, а агрессоры решили сами отправиться в зону СВО.

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#полиция
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#уголовное дело
#сво
#волгоградская область
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«Украина проиграла»: на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте
Дотком высказался об отказе ФРГ дать оружие Киеву фразой «Украина проиграла»
14 октября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/alzay

Сообщения СМИ о том, что ФРГ отказалась давать киевскому режиму тяжелые вооружения, являются ударом по Украине. Об этом в соцсети написал экс-владелец сервиса Megaupload Ким Дотком.
«Все кончено. Германия прекращает военную помощь Украине, поскольку ее армия больше не в состоянии начать наступление <…>. Она проиграла войну», — гласит публикация.
Ранее обозреватели Bild отмечали, что, по мнению Минобороны ФРГ, ВСУ сейчас и в ближайшее время не в состоянии осуществить контрнаступление.

На фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины недружественные к РФ государства стали оказывать Киеву всяческую поддержку.

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Стало известно, какой «сюрприз» Орбан готовит Украине
Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Киеву, чтобы помочь Трампу
14 октября 2024, 09:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддерживает продление сроков санкций против России, что может затруднить выделение кредитов Украине из замороженных российских активов. Это также может облегчить Дональду Трампу, кандидату от Республиканской партии на выборах в США, возможность отказаться от финансирования Киева в случае своей победы. Об этом информирует Politico, ссылаясь на источники.
Представители стран ЕС голосуют по вопросу продления санкций против России каждые полгода. В октябре послы сообщества согласовали механизм предоставления кредита Украине на сумму €35 млрд ($50 млрд), используя доходы от замороженных российских активов. Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к финансированию Киева, но при условии изменения срока продления санкций с полугода на три года.

Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступает против этого изменения до завершения выборов в США.

Согласно Politico, позиция Орбана может быть связана с его поддержкой кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которого он рассматривает как союзника. Ранее Трамп заявлял о намерении прекратить безвозмездную помощь Украине в случае своей победы на выборах.

Из-за позиции венгерского лидера в администрации США обсуждают возможность сокращения финансирования Киева. При этом многие европейские страны не хотят компенсировать снижение американской помощи, так как сами сталкиваются с бюджетным дефицитом.

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#помощь
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Котел для ВСУ в Курской области, бои на Днепре, отступление из Дзержинска: последние новости СВО
14 октября 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные продолжают вытеснять противника из Курской области и наносят прицельные удары по европейской технике ВСУ. Кроме того, российские войска активно «прорезают» украинскую оборону на нескольких участках фронта, ведя штурм населенных пунктов, контролируемых украинскими боевиками. Подробнее о событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».

Курская область


Военнослужащие бригады морской пехоты из группировки войск «Север» продолжают успешно выбивать украинских боевиков из населённых пунктов Курской области, уничтожая технику и личный состав противника, как сообщает Министерство обороны России. В результате спешного отступления, противник оставляет за собой натовское вооружение и боеприпасы.

Очередной трофейный бронеавтомобиль, произведённый в Турции, был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка благодаря усилиям ремонтно-эвакуационной группы ВДВ из приграничного района Курской области. Экипаж Су-34 осуществил удар по позициям и скоплению личного состава ВСУ в приграничной зоне Курской области.

В Британии признали провал ВСУ в Курской области
В Британии признали провал ВСУ в Курской области

С использованием беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие обнаружили место стоянки бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе. В результате ракетных атак, проведённых расчетом ударного БПЛА «Иноходец», были уничтожены две бронемашины украинских боевиков, сообщает Минобороны РФ.

По информации Life.ru, из Курской области на Купянское направление выводятся подразделения двух бригад — 80-й и 82-й. Военные корреспонденты указывают на то, что данное решение обусловлено напряженной ситуацией на фронте и отсутствием достаточных резервов. ВСУ фактически ​попали в «котел».

Фото: Минобороны РФ

Купянское направление


На Купянском направлении танковые подразделения группы «Запад» продемонстрировали свою эффективность. Экипажи Т-72Б3М успешно уничтожили скрытые огневые позиции и группы Вооружённых сил Украины, обеспечивая поддержку мотострелковым частям. В Министерстве обороны России уточнили, что разведка смогла точно определить цели, что позволило танкам выполнить поставленные задачи с высокой степенью успешности.


Донецкое направление


Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что ситуация для противника в Дзержинске крайне неблагополучная, они вновь вынуждены отступать. В настоящее время наблюдается частичный вывод подразделений ВСУ. Ранее российские войска освободили село Михайловка, которое стало последним населённым пунктом перед восточной частью Селидово, где уже идут бои. По данным военкоров, российские силы заняли стратегическую позицию в Центральном парке. Военнослужащие 5-го отделения мотострелковой бригады «Южная» успешно атаковали и освободили Островское в направлении Курахово в Донецкой Народной Республике.

«ВСУ отступили с Острого в Островское, и через три дня мы вновь вошли на бронетехнике, начали чистку, не оставив им шансов на укрытие», — поделился командир роты с позывным «Герцин».

Херсонское направление


Продолжается активное противостояние на берегах реки Днепр. Противник терпит поражения как в личном составе, так и в техническом оснащении.

Согласно ежедневному отчету Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по четырем бригадам украинских войск: 141-й пехотной, 39-й бригаде береговой обороны, 37-й бригаде морской пехоты и 124-й бригаде территориальной обороны. Эти события произошли в окрестностях населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское и Токаревка в Херсонской области.

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#минобороны рф
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