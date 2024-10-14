Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области

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Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что солдаты ВС РФ заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Помимо этого, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета отметил, что сейчас ожесточенные бои продолжаются.
Ранее украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Боевые действия на степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Наша армия продвинулась вперёд, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины», — поделился он.
Помимо этого, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета отметил, что сейчас ожесточенные бои продолжаются.
Ранее украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова