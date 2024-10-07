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Украинский конфликт продлился бы максимум 15 дней без помощи Запада киевскому режиму. Об этом изданию 20 Minutos заявил главный европейский дипломат Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что многие хотят скорейшего завершения боевых действий.
«Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится, и (президент России Владимир) Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?», — задался вопросом Боррель.
Недружественные к РФ страны Запада и Евросоюза стали поддерживать киевский режим после начала спецоперации в Донбассе. Иностранные СМИ представили миротворческую миссию «вторжением». После Россия столкнулась с различного рода ограничениями.
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Никита Кротов