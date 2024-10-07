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Боррель сделал заявление по Украине

Боррель: украинский конфликт закончился бы без помощи Запада через 15 дней
07 октября 2024, 11:25
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

Украинский конфликт продлился бы максимум 15 дней без помощи Запада киевскому режиму. Об этом изданию 20 Minutos заявил главный европейский дипломат Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что многие хотят скорейшего завершения боевых действий.


«Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится, и (президент России Владимир) Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?», — задался вопросом Боррель.

Недружественные к РФ страны Запада и Евросоюза стали поддерживать киевский режим после начала спецоперации в Донбассе. Иностранные СМИ представили миротворческую миссию «вторжением». После Россия столкнулась с различного рода ограничениями.

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#новости
Воевавшему за ВСУ американцу Хаббарду озвучили приговор по делу о наемничестве
Воевавший за ВСУ американец Хаббард получил почти 7 лет за наемничество
07 октября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/AMilkin

Воевавшему за боевиков ВСУ американцу Стефану Хаббарду дали почти семь лет за наемничество, передает РИА Новости из суда.
«…назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в судебном решении.

По большей части процесс был закрытым, открыли его лишь при оглашении приговора. Стефану Хаббарду 72 года, пенсионер является уроженцем штата Мичиган, однако с 2014 года жил на Украине. Свою вину подсудимый признал.

Согласно материалам дела, мужчина воевал в составе теробороны с февраля по апрель 2022 года, пока его не задержал боец ВС РФ.

Статья о наемничестве предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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В Курской области сбили ракету ВСУ
07 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/MikeMareen

В Курской области сбили ракету и беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Других подробностей он не привел. Известно, что средства ПВО отработали на фоне воздушной тревоги в регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области.

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Три человека пострадали при атаке на нефтебазу в Феодосии
07 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Distortion Media

При атаке ВСУ на нефтебазу в Феодосии пострадали три человека. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, предположительно, туда прилетели две ракеты. Уточняется, что в результате атаки повреждены три резервуара с топливом, при этом два разрушены полностью. Пострадали три человека, некоторым потребовалась госпитализация.

Также из-за атаки приостановлено движение поездов на участке Владиславовка — Феодосия. Людей из одного поезда пересадили на автобусы.

Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Глава администрации города Игорь Ткаченко заявил, что там продолжается тушение возгорания, но разлива топлива из емкостей нет.

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Выплату за подписание контракта на СВО подняли до 3 млн в Белгородской области
07 октября 2024, 11:26

Фото: istock/Aleksandr Golubev

В Белгородской области подняли единовременную выплату военнослужащим, которые подпишут контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО, до 3 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, такая мера поддержки будет действовать до Нового года.
«Те, кто подпишет контракт или уйдет добровольцем с территории Белгородской области, в целом из всех источников — федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных фондов - выплата с 7 октября до 31 декабря 24 года составит 3 млн рублей», — пояснил он.
Также отмечается, что выплаты будут переводить на счета участников СВО в течение двух месяцев. На такую сумму могут также рассчитывать и жители других областей, если подпишут контракт в Белгородской области.

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Бербок не исключает возможного разрешения ВСУ бить по России немецким оружием
07 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/photosvit

Украина сможет бить по территории России, в том числе немецким оружием. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит издание Tagesschau.
«Бербок не исключает возможности того, что Украина сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия», — говорится в статье.

Однако автор уточняет, что Бербок не станет публично озвучивать дальность, на которую ВСУ смогут бить по территориям России, так как этими сведениями смогут воспользоваться российские военные.

Напомним, в сентябре Бербок высказывалась о необходимости передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отвергал такую возможность.

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Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
За поджог локомотива в Красноярском крае диверсант получил от Киева сто тыс руб
07 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/YakobchukOlena

За поджог локомотива в Красноярском крае диверсант получил от Киева 100 000 рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с СК и МВД задержали 13 человек, которые были причастны к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае и поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае. Отмечается, что преступники получили от 4 до 23 лет лишения свободы.

По словам диверсанта, они сожгли три трансформаторные будки. За каждую из которых получили по 30 000 рублей. Помимо этого, они сожгли два ящика, которые находятся возле ж/д дороги, а также один локомотив. По его словам, за него они получили 100 000 рублей.

Ранее сообщалось, что житель Приморья был задержан за публичные экстремистские высказывания в одной из социальных сетей. Мужчина призывал пользователей соцсети «унижать сторонников президента России Владимира Путина».

До этого в Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания ФСБ. Предварительно, диверсант действовал по указке вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве прогремел взрыв
Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения обломков ракет
07 октября 2024, 10:55

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Киеве после падения обломков ракет возник пожар. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, обломки упали сразу в трех районах города.
«В Соломенском районе пожар. Возможно, вследствие падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы направляются», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что обломки ракет упали в Шевченском и Голосеевском районах украинской столицы.

При этом чуть ранее Кличко сообщал о том, что в Киеве звучала воздушная тревога.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате диверсии пророссийских повстанцев в Черниговской области было сорвано производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Стала известна цель провокации со стороны Киева с химоружием
МО: РФ хотят поразить в правах участника КЗХО после провокации Украины
07 октября 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

После провокации со стороны Украины, связанной с использованием химоружия, вынесут решение поразить Россию в правах как участницу Конвенции, запрещающей химоружие, сообщает МО РФ.
«Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов», — пояснили в ведомстве.
Ранее в Минобороны докладывали, что боевики ВСУ пользовались химоружием свыше 400 раз в зоне СВО. Отмечалось, что речь идет о химических средствах, используемых при беспорядках. Они были задействованы в Артемовске, Горловке, Донецке и других населенных пунктах.

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На Украине создали соединения, скрывающие следы применения отравляющих веществ

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#новости
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На Украине создали соединения, скрывающие следы применения отравляющих веществ
07 октября 2024, 10:38

Фото: iStock/reflection_art

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, заявил, что украинские ученые провели научное исследование с целью разработки соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ, информирует РИА Новости.
На брифинге Кириллов сообщил, что особый интерес киевского режима к списочным химикатам отражает деятельность Национальной академии наук Украины.

«В 2023-2024 годах ее специалистами была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия», — сказал он.

Помимо этого, Кириллов сообщил, что в ходе СВО было зафиксировано свыше 400 случаев использования Украиной химических средств для подавления беспорядков и списочных химикатов, таких как Би-Зет.

Ранее сообщалось, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#днр
#сво
#всу
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