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Наемники из Польши и Грузии принимают активное участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на офицера с позывным «Боцман».
«Мы встречались с грузинскими, польскими и англоязычными наемниками. Они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не сдаются в плен», — сказал собеседник.Гражданство установили по документам, которые обнаружились рядом с телами. Украина напала на Курскую область ранним утром 6 августа. Противник получил отпор от погранслужбы ФСБ, бойцов ВС РФ, а также росгвардейцев.
Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, вторжение в российский регион должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не случилось.
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