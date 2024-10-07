ВСУ бросили важные позиции в Цукурине в ДНР

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Украинские военные вынуждены были покинуть важные для обороны позиции в поселке Цукурино вблизи Селидова ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«В Цукурине противник оставил позиции, которые имели особую важность для обороны не только этого населенного пункта, но и, как следствие, самого Селидова», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, в соседнем населенном пункте Горняк для ВСУ также складывается непростая обстановка.
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что ВСУ потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому. По словам Дэвиса, украинские войска попадут в клещи в Селидово, где они не смогут поддерживать боеспособность армии. Офицер отметил, что в дальнейшем город может оказаться отрезан, а украинцы — окружены.
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