Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
После прибытия на встречу глав МИД объединения в Брюсселе верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что если Европа хочет стать геополитическим игроком, то ей нужно «выучить язык силы», проинформировала газета Politico.
«Вы не можете претендовать на роль геополитической державы, если вам требуются недели и месяцы для того, чтобы начать действовать... Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», — подчеркнул Жозеп Боррель.
Верховный представитель ЕС обратил внимание, что в начале своего мандата призывал Евросоюз «выучить язык силы». Для достижения данной цели странам — членам объединения нужно сохранять единство.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель войдет в мировую историю как кровавый пропагандист за чужой счет.
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Ольга Енгалычева