Москалькова заявила, что среди остающихся на Украине курян есть тяжело больные

24 августа 2025, 19:13

Татьяна Москалькова (фото: kremlin.ru)

Некоторые жители Курской области, которые до сих пор остаются в заложниках, находятся в крайне тяжёлом состоянии – это серьёзно больные люди с ранениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.