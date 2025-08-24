Москалькова заявила, что среди остающихся на Украине курян есть тяжело больные
Некоторые жители Курской области, которые до сих пор остаются в заложниках, находятся в крайне тяжёлом состоянии – это серьёзно больные люди с ранениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.
Омбудсмен уже обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать экстренную медицинскую помощь этим гражданам. Москалькова также призвала Киев незамедлительно освободить всех гражданских лиц, особенно раненых.
Ранее в этот день Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «146 на 146» военнослужащих. Кроме того, Украина передала России восемь жителей Курской области, которых уже доставляют домой.
