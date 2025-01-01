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Украинские военные массово дезертируют из 155-ой бригады имени Анны Киевской, часть которой обучалось во Франции. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.
«Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и (Приводило. — Прим. ред.) к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования», — написал бутусов на своей странице в Facebook*.
Как отметил главный редактор, только на момент отправки солдат во Францию из состава бригады дезертировало 935 человек. При этом на обучение поехали не подготовленные граждане Украины.
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