БПЛА атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче

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Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в своём Telegram-канале, что беспилотник атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельниче.
По словам главы региона, жертв и возгорания не было.
Губернатор также отметил, что на месте происшествия работают глава города Котельнича Олег Исмаилов и необходимые службы.
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«Несколько минут назад в Котельниче произошёл прилёт беспилотника. Он атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов. К счастью, никто не пострадал, и возгорания не произошло. Ситуация находится под контролем», — поделился Александр Соколов.
Губернатор также отметил, что на месте происшествия работают глава города Котельнича Олег Исмаилов и необходимые службы.
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Мира Полтева