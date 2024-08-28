Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ БПЛА атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче

БПЛА атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче

28 августа 2024, 10:58
Фото: istockphoto / NiseriN

Фото: istockphoto / NiseriN

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в своём Telegram-канале, что беспилотник атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельниче.
По словам главы региона, жертв и возгорания не было.

«Несколько минут назад в Котельниче произошёл прилёт беспилотника. Он атаковал ёмкость для хранения нефтепродуктов. К счастью, никто не пострадал, и возгорания не произошло. Ситуация находится под контролем», — поделился Александр Соколов.



Губернатор также отметил, что на месте происшествия работают глава города Котельнича Олег Исмаилов и необходимые службы.

Читайте также:

Пленный: Командование ВСУ приказало стрелять по гражданским в Курской области

Стало известно количество пострадавших детей в результате обстрелов ВСУ под Курском

В подконтрольной Киеву части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
#губернатор
#происшествия
#всу
#бпла
#нефть
Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS
28 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/WangAnQi

Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «‎Росэнергоатоме».
«Станция работает в штатном режиме», — сказали в «Росэнергоатоме».

Ранее сообщалось, что вблизи атомной станции под Курском нашли неразорвавшийся кассетный снаряд, который был начинен 180 поражающими элементами, сотрудники Росгвардии его обезвредили.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что всего в результате массовых обстрелов Вооруженных сил Украины в Курской области ранения получили 11 детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Хакеры RaHDit выложили данные почти 7,7 тысячи боевиков «‎Азова»*

ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии серии терактов

Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти и все службы

*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
#станция
#снаряд
#фсб
#участок
#сотрудники
#уполномоченный
#днр
#всу
#хакеры
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комбат «Золотой»: Прорыв ВС РФ у Северска обрушит оборону ВСУ до Краматорска
28 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/IherPhoto

Продавливание ВС РФ украинских позиций у Северска обрушит оборону ВСУ вплоть до Славянска и Краматорска. Об этом сообщил в беседе с ТАСС командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады с позывным «Золотой».
По словам комбата, оборона врага строилась годами и довольно грамотным образом. «Золотой» отметил, что против российской армии на данном участке линии боевого соприкосновения стоит 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ «Эдельвейс», которая была названа так в честь дивизии вермахта времен Второй мировой войны.

Комбат заключил, что силы ВСУ с каждым днем иссякают все больше, а быстрому продвижению наших военных препятствуют лишь FPV-дроны ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России

Зеленский заявил, что ВС Украины сбивали ракеты истребителями F-16

Новые попытки прорыва в Курской области, освобождение Орловки в ДНР: последние новости СВО
#оборона
#всу
#вс рф
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хакеры RaHDit выложили данные почти 7,7 тысячи боевиков «‎Азова»*
28 августа 2024, 10:58

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», опубликовала в интернете данные около 7700 членов обновленного нацистского полка «‎Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
Хакеры сообщили, что это крупнейшая утечка данных противника с момента старта проекта «НемеZида». Новый «Азов»* продолжает традиции своего предшественника — среди его членов много нацистов, людей с татуировками свастики, судимых и с различными отклонениями. Некоторые из этих бойцов ранее были обменяны как пленные и клялись, что оставили нацизм позади, но теперь они вновь воюют в обновленном составе.

В рядах нацистов «Азова»* есть граждане Швеции — Матиас Густавссон, родившийся в 1975 году. Его захватили в плен в Мариуполе в 2022 году. Он был приговорён к смертной казни в ДНР, однако позже его обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он снова оказался в «Азове»*.

Помимо этого, в списке также упоминаются Артем Мотыга, который служит стрелком, Анастасия Васильченко — рядовой и оператор штаба противотанкового батальона, Артем Кекух — младший лейтенант и оператор полевого узла связи с позывным «Самурай», а также Андрей Мазур, который является младшим сержантом и командиром отделения инженерно-саперного взвода с позывным «Шмель».

Читайте также:

«Огневой мешок»: Военные ВС РФ заманили в ловушку и уничтожили «азовцев»* на севере ЛНР

Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России

На Украине сделали неожиданное заявление о мобилизованных в РФ

*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
#приговор
#военные
#днр
#пленные
#вс рф
#хакеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный: Командование ВСУ приказало стрелять по гражданским в Курской области
28 августа 2024, 10:48

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Украинский военнопленный Дмитрий Лабунский рассказал, что командование ВСУ приказало расстреливать гражданских, оказывающих сопротивление. ОБ этом сообщили в ТАСС.
«Гражданских, если они сопротивляются, начальство приказало расстреливать», — сообщил военнопленный.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что у него есть фотографии, подтверждающие расстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.

Ранее жительница Суджи рассказала, что украинские военные стреляли по мирным жителям как по мишеням. Также сообщалось о случае, когда украинские танкисты расстреляли машину семьи из села Погребки.

Военные следственные органы Следственного комитета России расследуют уголовное дело о преступных действиях ВСУ в Курской области.

Читайте также:

Стало известно количество пострадавших детей в результате обстрелов ВСУ под Курском

ВСУ увеличили число разведывательных БПЛА на южнодонецком направлении

Российскими военными под Курском была уничтожена группа штурмовиков ВСУ
#дело
#военные
#уголовное дело
#бпла
#семьи
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно количество пострадавших детей в результате обстрелов ВСУ под Курском
Львова-Белова: при обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей
28 августа 2024, 10:34

Фото: istockphoto/Iurii Kuzo

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что всего в результате массовых обстрелов Вооруженных сил Украины в Курской области ранения получили 11 детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Всего в результате массовых обстрелов ВСУ ранения в регионе получили 11 детей», — сообщила она.

По ее словам, аппарат омбудсмена продолжает помогать жителям региона. Сейчас осуществляется работа с пятью семьями, они воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. Две семьи переехали в специализированные центры, а три семьи не захотели выезжать из области, сейчас выясняются их потребности.

«В одной из них — шесть детей, один ребенок с диагнозом ДЦП. Сейчас все вместе живут в пункте временного размещения. При желании родителей поможем закрепить за ребенком педагога», — рассказала она.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, но все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются российскими военными.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российскими военными под Курском была уничтожена группа штурмовиков ВСУ

Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти и все службы

Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России
#ребёнок
#работа
#дональд трамп
#участок
#контроль
#семьи
#аппарат
#лидер
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ увеличили число разведывательных БПЛА на южнодонецком направлении
28 августа 2024, 10:11

Фото: istockphoto / Diy13

Командир расчёта ЗРК «Стрела» группировки «Восток» ВС РФ с позывным «Гал», сообщил о том, что украинские военные стали активнее использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в ТАСС.
«В последний месяц украинские беспилотные летательные аппараты стали появляться реже, но уже не по одному, а группами. Российские военные отслеживают и сбивают их по одному, но иногда удаётся уничтожить сразу несколько», — поделился «Гала».

Командир расчёта зенитного ракетного комплекса «Стрела» отметил его высокую эффективность в борьбе с воздушной разведкой Вооружённых сил Украины.

Он пояснил, что этот ЗРК в основном используется для уничтожения крупных беспилотников, включая те, которые по размеру и характеристикам напоминают самолёты. А с небольшими беспилотниками, такими как «фипивишки» и «мавики», успешно справляются комплексы радиоэлектронной борьбы.

Читайте также:

Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России

Российскими военными под Курском была уничтожена группа штурмовиков ВСУ

Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти и все службы
#военные
#днр
#всу
#вс рф
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России
Санитар-инструктор Ткач: медики в рядах ВС России являются главной целью ВСУ
28 августа 2024, 09:46

Фото: iStock/sergeyryzhov

Санитар-инструктор с позывным Ткач рассказал о главной цели ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
По словам санитара, именно медицинской персонал является главной целью врага, по этой причине их работа так опасна. Российский военный пояснил, что «если помощь оказывать некому, то и потерь становится в разы больше».

Ранее военный врач с позывным «Фрегат», выполняющий задачи на курском направлении, рассказал, как военные медики, эвакуирующие раненых, столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Новые попытки прорыва в Курской области, освобождение Орловки в ДНР: последние новости СВО

В ЛНР ожидают полного освобождения территории региона к концу 2024 года

Военкор Коц: бойцы ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области
#помощь
#подвиг
#вс рф
#врач
#спецоперация
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российскими военными под Курском была уничтожена группа штурмовиков ВСУ
Артиллерия в Курской области уничтожила группу из семи штурмовиков ВСУ
28 августа 2024, 09:36

Фото: iStock/zabelin

Российские военные уничтожили в Курской области группу украинских штурмовиков. Об этом информирует РИА Новости.
Представитель российского силового ведомства в беседе с агентством рассказал, что российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков, которая состояла из семи человек. Они относились к 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области.

Читайте также:

Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти и все службы

Губернатор Ростовской области сообщил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА

Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России
#военные
#участок
#человек
#всу
#минобороны
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подконтрольной Киеву части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
28 августа 2024, 09:23

Фото: istockphoto / aapsky

Глава Запорожской областной государственной администрации, назначенный Киевом, Иван Фёдоров сообщил в своём Telegram-канале в среду, что на подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области повреждены некоторые объекты инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости.
По словам Фёдорова, за минувшие сутки на территории, подконтрольной Киеву, прозвучало около двухсот взрывов.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», - говорится в его телеграм-канале.

Однако чиновник не уточнил, какие именно объекты имеются в виду.

Запорожская область стала субъектом РФ после референдума в 2022 году. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать регионы. Более 70% области под контролем России, а Запорожье — под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром стал Мелитополь.

Читайте также:

Зеленский заявил, что ВС Украины сбивали ракеты истребителями F-16

Новые попытки прорыва в Курской области, освобождение Орловки в ДНР: последние новости СВО

Губернатор Ростовской области сообщил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА
#регионы
#запорожская область
#киев
#рф
#запорожье
#бпла
#новости
#днр
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф