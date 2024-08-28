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Украинский военнопленный Дмитрий Лабунский рассказал, что командование ВСУ приказало расстреливать гражданских, оказывающих сопротивление. ОБ этом сообщили в ТАСС.
«Гражданских, если они сопротивляются, начальство приказало расстреливать», — сообщил военнопленный.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что у него есть фотографии, подтверждающие расстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.
Ранее жительница Суджи рассказала, что украинские военные стреляли по мирным жителям как по мишеням. Также сообщалось о случае, когда украинские танкисты расстреляли машину семьи из села Погребки.
Военные следственные органы Следственного комитета России расследуют уголовное дело о преступных действиях ВСУ в Курской области.
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