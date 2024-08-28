Стало известно количество пострадавших детей в результате обстрелов ВСУ под Курском

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что всего в результате массовых обстрелов Вооруженных сил Украины в Курской области ранения получили 11 детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По ее словам, аппарат омбудсмена продолжает помогать жителям региона. Сейчас осуществляется работа с пятью семьями, они воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. Две семьи переехали в специализированные центры, а три семьи не захотели выезжать из области, сейчас выясняются их потребности.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, но все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются российскими военными.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Всего в результате массовых обстрелов ВСУ ранения в регионе получили 11 детей», — сообщила она.
По ее словам, аппарат омбудсмена продолжает помогать жителям региона. Сейчас осуществляется работа с пятью семьями, они воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. Две семьи переехали в специализированные центры, а три семьи не захотели выезжать из области, сейчас выясняются их потребности.
«В одной из них — шесть детей, один ребенок с диагнозом ДЦП. Сейчас все вместе живут в пункте временного размещения. При желании родителей поможем закрепить за ребенком педагога», — рассказала она.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, но все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются российскими военными.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова