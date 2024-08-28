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Стало известно количество пострадавших детей в результате обстрелов ВСУ под Курском

Львова-Белова: при обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей
28 августа 2024, 10:34
Фото: istockphoto/Iurii Kuzo

Фото: istockphoto/Iurii Kuzo

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что всего в результате массовых обстрелов Вооруженных сил Украины в Курской области ранения получили 11 детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Всего в результате массовых обстрелов ВСУ ранения в регионе получили 11 детей», — сообщила она.



По ее словам, аппарат омбудсмена продолжает помогать жителям региона. Сейчас осуществляется работа с пятью семьями, они воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. Две семьи переехали в специализированные центры, а три семьи не захотели выезжать из области, сейчас выясняются их потребности.

«В одной из них — шесть детей, один ребенок с диагнозом ДЦП. Сейчас все вместе живут в пункте временного размещения. При желании родителей поможем закрепить за ребенком педагога», — рассказала она.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, но все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются российскими военными.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ увеличили число разведывательных БПЛА на южнодонецком направлении
28 августа 2024, 10:11

Фото: istockphoto / Diy13

Командир расчёта ЗРК «Стрела» группировки «Восток» ВС РФ с позывным «Гал», сообщил о том, что украинские военные стали активнее использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в ТАСС.
«В последний месяц украинские беспилотные летательные аппараты стали появляться реже, но уже не по одному, а группами. Российские военные отслеживают и сбивают их по одному, но иногда удаётся уничтожить сразу несколько», — поделился «Гала».

Командир расчёта зенитного ракетного комплекса «Стрела» отметил его высокую эффективность в борьбе с воздушной разведкой Вооружённых сил Украины.

Он пояснил, что этот ЗРК в основном используется для уничтожения крупных беспилотников, включая те, которые по размеру и характеристикам напоминают самолёты. А с небольшими беспилотниками, такими как «фипивишки» и «мавики», успешно справляются комплексы радиоэлектронной борьбы.

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#бпла
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Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России
Санитар-инструктор Ткач: медики в рядах ВС России являются главной целью ВСУ
28 августа 2024, 09:46

Фото: iStock/sergeyryzhov

Санитар-инструктор с позывным Ткач рассказал о главной цели ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
По словам санитара, именно медицинской персонал является главной целью врага, по этой причине их работа так опасна. Российский военный пояснил, что «если помощь оказывать некому, то и потерь становится в разы больше».

Ранее военный врач с позывным «Фрегат», выполняющий задачи на курском направлении, рассказал, как военные медики, эвакуирующие раненых, столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российскими военными под Курском была уничтожена группа штурмовиков ВСУ
Артиллерия в Курской области уничтожила группу из семи штурмовиков ВСУ
28 августа 2024, 09:36

Фото: iStock/zabelin

Российские военные уничтожили в Курской области группу украинских штурмовиков. Об этом информирует РИА Новости.
Представитель российского силового ведомства в беседе с агентством рассказал, что российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков, которая состояла из семи человек. Они относились к 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области.

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В подконтрольной Киеву части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
28 августа 2024, 09:23

Фото: istockphoto / aapsky

Глава Запорожской областной государственной администрации, назначенный Киевом, Иван Фёдоров сообщил в своём Telegram-канале в среду, что на подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области повреждены некоторые объекты инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости.
По словам Фёдорова, за минувшие сутки на территории, подконтрольной Киеву, прозвучало около двухсот взрывов.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», - говорится в его телеграм-канале.

Однако чиновник не уточнил, какие именно объекты имеются в виду.

Запорожская область стала субъектом РФ после референдума в 2022 году. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать регионы. Более 70% области под контролем России, а Запорожье — под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром стал Мелитополь.

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Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти и все службы
28 августа 2024, 09:21

Фото: iStock/SonerCdem

Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти и все службы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам источника агентства, в городе нет коммунальных служб, а в начале августа выехала администрация. Помимо этого, из Селидово выехала налоговая. Отмечается, что в городе почти нет связи, воды, газа и света.

Местные жители считают, что скоро в городе будут проходить активные боевые действия, поэтому они запаслись едой, а также оборудовали себе подвалы.

«Недавно был период, когда в городе вообще никого не было (городские службы, военные), а сейчас в город активно заходят украинские военные, готовятся воевать», — сказал источник.

Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее обобщалось, что российские военные освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ могут в ближайшее время взять под контроль населенный пункт на покровском направлении — город Селидово. Кимаковский отметил, что украинские войска не успели выстроить линию обороны в городе.

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Зеленский заявил, что ВС Украины сбивали ракеты истребителями F-16
28 августа 2024, 09:16

Фото: iStock/TebNad

ВСУ уже использовали американские истребители F-16 на передовой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова публикует издание «Общественное».
Зеленский отметил, что в ходе ракетной атаки с помощью F-16 были сбиты некоторые ракеты. По его словам, Украине недостаточно имеющихся истребителей.

Зеленский добавил, что в планах — тренировать больше пилотов в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что Нидерланды поставили на Украину шесть истребителей F-16. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Новые попытки прорыва в Курской области, освобождение Орловки в ДНР: последние новости СВО
Пожар на нефтебазе в Каменске, новые атаки ВСУ в Курской области
28 августа 2024, 09:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВСУ продолжают атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Также противник предпринял новые попытки атак в Курской области и белгородском приграничье. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где удалось достичь успеха ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».

Курское направление


ВСУ продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны РФ оперативно пресекаются.

В настоящее время насчитывается пять бригад ВСУ, которые потерпели поражение на Курском направлении. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, речь идет о 61-й бригаде, 80-й и 82-й. 92-я и 95-я бригады сейчас также терпят крах.

Интенсивные столкновения зафиксированы возле населённого пункта Малая Локня, где силы «Север» успешно отражают атаки противника. В Суджанском районе наблюдаются попытки противника начать активное наступление на населённые пункты Коренево и Кремяное, однако все атаки были отбиты.

Также есть информация, что противник потерял до 400 человек и 30 единиц техники, включая две установки РСЗО HIMARS в Сумской области.


Страшная находка ВС РФ


Российские военнослужащие обнаружили у одного из ликвидированных боевиков ВСУ клеймо с гербом Украины. Военный корреспондент Евгений Лисицын отметил, что такие предметы противник использует для пыток и издевательств над пленными. Появились свидетельства о присутствии американских наемников, которые подтвердили свою деятельность в Курской области. Один из них, служивший снайпером, сообщил о хаосе в регионе и о том, как его группа не смогла выполнить задачу.

Фото: Минобороны РФ

Белгородская область


Украина продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Белгородской области и не оставляет попыток перебросить боевиков через границу. Утром 27 августа появились сообщения о том, что группы ВСУ готовятся к наступлению у МАПП Нехотеевка под Белгородом. Артиллерийский огонь ВС РФ помешал планам противника. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация на границе сложная, однако она полностью контролируется российскими войсками.


Донецкое направление


На Донецком участке фронта ВС РФ продолжает успешное выполнение целей специальной военной операции по освобождению региона. Армия России установила контроль над Орловкой, в этом принимали участие бойцы группы «Центр». Согласно источникам, 228-й полк установил российский флаг в донецком селе Мемрик и приблизился к посёлку Селидово, а также освободил Мариновку, что может привести к окружению Селидово в ближайшие дни.


Покровское направление


На Покровском направлении российская армия добивается успехов, заставив украинские войска отступить из Новогродовки, которую ВС РФ заняли за короткий срок. Правоохранительные органы Украины покидают Покровск. В северной части Михайловки ВС РФ закрепились на улице Школьная, продвинувшись на глубину до 1,4 км.

На Южнодонецком направлении размещены фотографии с флагом РФ в западной части Константиновки, за которую шли упорные бои.

Фото: iStock/Olena Bartienieva


Ростовская область


В Ростовской области около трех часов ночи были сбиты четыре дрона. В результате происшествия произошло возгорание возгорания на нефтебазе в Каменском районе.

Воронежская область


В Россошанском районе Воронежской области минувшей ночью был уничтожен БПЛА ВСУ самолетного типа. По словам главы региона, обломки дронов спровоцировали пожар вблизи опасных объектов, что привело к решению временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов.


Брянская область


В Брянской области Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа с использованием дронов-камикадзе. На место происшествия прибыли глава местной администрации и пожарно-спасательный расчет. Во время проведения экстренных мероприятий населенный пункт подвергся повторной атаке, в результате чего пострадали работник пожарной службы, глава администрации и водитель.


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#сводкасво
#курская область
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Губернатор Ростовской области сообщил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА
Голубев: после атаки БПЛА на топливном складе произошло возгорание
28 августа 2024, 08:57

Фото: istockphoto/Matt Palmer

После атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на топливном складе в Каменском районе Ростовской области произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, пострадавших нет. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует. Сейчас в тушении задействованы силы экстренного реагирования.

Ранее он сообщал, что около 03:00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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«Огневой мешок»: Военные ВС РФ заманили в ловушку и уничтожили «азовцев»* на севере ЛНР
Военные РФ уничтожили около 30 боевиков «‎Азова»*, планирующих штурм в Макеевке
28 августа 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные, создав обманом огневой мешок под Макеевкой в ЛНР, уничтожили 30 боевиков украинского нацбатальона «‎Азов»*. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, военные ВС РФ установили, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов»* планирует штурмовые действия северо-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. Российские военные приняли решение оставить несколько передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника.

Сообщается, что боевики повелись на уловку. Они зашли на российские позиции и «попали в огневой мешок».

«По предварительным данным, вооруженные формирования Украины потеряли около 30 мотивированных националистов», — рассказал военный эксперт.

Он уточнил, что выжившие боевики, «осознав бесперспективность затеи», вернулись на ранее занимаемые позиции.

«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации.

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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
#военные
#лнр
#всу
#вс рф
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