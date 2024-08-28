В подконтрольной Киеву части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

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Глава Запорожской областной государственной администрации, назначенный Киевом, Иван Фёдоров сообщил в своём Telegram-канале в среду, что на подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области повреждены некоторые объекты инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости.
По словам Фёдорова, за минувшие сутки на территории, подконтрольной Киеву, прозвучало около двухсот взрывов.
Однако чиновник не уточнил, какие именно объекты имеются в виду.
Запорожская область стала субъектом РФ после референдума в 2022 году. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать регионы. Более 70% области под контролем России, а Запорожье — под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром стал Мелитополь.
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«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», - говорится в его телеграм-канале.
Однако чиновник не уточнил, какие именно объекты имеются в виду.
Запорожская область стала субъектом РФ после референдума в 2022 году. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать регионы. Более 70% области под контролем России, а Запорожье — под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром стал Мелитополь.
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Мира Полтева