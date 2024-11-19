ВСУ атаковали завод под Воронежем

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Более пяти украинских БПЛА атаковали завод в Воронежской области, который выпускает гражданскую продукцию, после чего произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.
«Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области. На предприятии произошло возгорание», — написал он.Гусев добавил, что сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты и другие профильные службы.
«Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — подчеркнул он.Читайте также:
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