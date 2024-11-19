В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу

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Российская противовоздушная оборона ликвидировала два дрона боевиков ВСУ над территорией Ростовской области и еще один над Курской, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. В начале августа 2024 года Украина вторглась в приграничье Курской области. Боевики получили отпор от росгвардейцев, бойцов ВС РФ и пограничников. Бои в регионе идут и сейчас.
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Никита Кротов