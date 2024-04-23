Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK

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Армия России уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK американского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства России.
Кроме того, добавляется, что российским ударом также уничтожен вражеский склад беспилотников, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах зоны спецоперации.
Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты 104 украинских беспилотника, тактическая ракета «Точка-У», шесть американских снарядов HIMARS и «Ольха», и четыре авиационные управляемые французские бомбы «Hammer».
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