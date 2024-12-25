БПЛА устранили танк ВСУ на Ореховском направлении

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Два оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ликвидировали танк Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники использовались в парной работе, что позволило достичь высокой точности. Первый дрон пробил защитную решетку на крыше танка, сбросив гранату Ф-1, а второй забросил зажигательный боеприпас в открывшийся люк. От удара сдетонировал боекомплект, в результате чего башню танка оторвало.
Операция проходила в районе населенного пункта Вербовое. Благодаря тепловизорам дроны действовали круглосуточно, преодолевая линию соприкосновения.
Как уточнили РИА Новости в Минобороны, такой подход стал частью тактики, позволяя эффективно уничтожать боевую технику и живую силу противника.
На ореховском направлении ставропольские десантники ликвидировали сотни боевиков ВСУ и их технику, подчеркнули в ведомстве.
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Операция проходила в районе населенного пункта Вербовое. Благодаря тепловизорам дроны действовали круглосуточно, преодолевая линию соприкосновения.
Как уточнили РИА Новости в Минобороны, такой подход стал частью тактики, позволяя эффективно уничтожать боевую технику и живую силу противника.
На ореховском направлении ставропольские десантники ликвидировали сотни боевиков ВСУ и их технику, подчеркнули в ведомстве.
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Мария Моисеева