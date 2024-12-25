​Броневик с командирами ЦАХАЛа подорвали на Западном берегу Иордана

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Полковник израильской армии Аюб Каюф получил ранения средней степени тяжести при взрыве самодельного устройства на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил.
Инцидент произошел неподалеку от палестинского города Тулькарм.
Взрывное устройство сработало под командирским бронеавтомобилем «Давид», в котором находились несколько высокопоставленных офицеров. В их числе были бригадный генерал Яки Дольф, командующий дивизией «Иудея и Самария», и Каюф, возглавляющий региональную бригаду «Менаше».
Несмотря на повреждения броневика, остальные пассажиры не пострадали.
Во время атаки ракетный крейсер США ошибочно обстрелял два истребителя Пентагона за ночь, поразив их «дружеским огнем».
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Взрывное устройство сработало под командирским бронеавтомобилем «Давид», в котором находились несколько высокопоставленных офицеров. В их числе были бригадный генерал Яки Дольф, командующий дивизией «Иудея и Самария», и Каюф, возглавляющий региональную бригаду «Менаше».
Несмотря на повреждения броневика, остальные пассажиры не пострадали.
«Командующий региональной бригадой «Менаше» получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Его семья уведомлена», — сообщили в армии.22 декабря «Радио 1» передавало, что в столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы. Как заявили в Пентагоне, целью атак стали ракетный склад и командный центр хуситов.
Во время атаки ракетный крейсер США ошибочно обстрелял два истребителя Пентагона за ночь, поразив их «дружеским огнем».
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Мария Моисеева