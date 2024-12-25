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Мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР, сообщил, что ВСУ не дают своим бойцам шансов отступить. Украинские военные минируют мосты в зоне СВО, отрезая этим пути для отступления.
По словам Салия, после того как он и его товарищ потеряли связь с подразделением, они пытались найти безопасный маршрут для эвакуации. Однако мост на Успеновку, через который они планировали пройти, оказался заминирован.
Салий также рассказал, что 12 декабря они укрылись в доме, вывесив табличку с указанием готовности сдаться. 16 декабря их пленили российские военнослужащие.
Ранее «Радио 1» передавало слова очевидца о том, как бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины. Семья убитого осталась жива и не давала согласия забрать автомобиль, но украинские военные осуществили кражу, пользуясь моментом.
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«Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку. Но мост на Успеновку оказался заминирован своим же. Поэтому он уже вернулся обратно. И мы пытались сдаться», — объяснил младший лейтенант ВСУ в беседе с РИА Новости.
Салий также рассказал, что 12 декабря они укрылись в доме, вывесив табличку с указанием готовности сдаться. 16 декабря их пленили российские военнослужащие.
Ранее «Радио 1» передавало слова очевидца о том, как бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины. Семья убитого осталась жива и не давала согласия забрать автомобиль, но украинские военные осуществили кражу, пользуясь моментом.
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Мария Моисеева