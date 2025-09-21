Раскрыта сумма гонорара за насильно мобилизованных украинцев
Сотрудники военкоматов Украины получают по 200 долларов (около 16,7 тысячи рублей) за каждого насильно мобилизованного гражданина. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО, в своих соцсетях.
Парламентарий заявил, что премия патрулю ТЦК (местный военкомат) за одного «бусифицированного» (так на Украине называют принудительно мобилизованных на улицах граждан) составляет 8000 гривен, что в переводе на доллары составляет 200.
Ранее Дубинский прогнозировал, что Киев может развернуться в сторону восстановления отношений с Россией после разочарования в европейских союзниках. Он напомнил, что история Украины полна «метаний в поисках лучшего пана».
Кроме того, депутат обвинял Владимира Зеленского в нежелании решать конфликт с Россией дипломатическим путём, связывая позицию украинского лидера с влиянием западных партнёров.
