Раскрыта сумма гонорара за насильно мобилизованных украинцев

21 сентября 2025, 18:22

Депутат Дубинский: военкоматы Украины платят $200 за насильно мобилизованного

Фото: iStock/Panama7

Сотрудники военкоматов Украины получают по 200 долларов (около 16,7 тысячи рублей) за каждого насильно мобилизованного гражданина. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО, в своих соцсетях.