Достижения.рф

Раскрыта сумма гонорара за насильно мобилизованных украинцев

Депутат Дубинский: военкоматы Украины платят $200 за насильно мобилизованного
Фото: iStock/Panama7

Сотрудники военкоматов Украины получают по 200 долларов (около 16,7 тысячи рублей) за каждого насильно мобилизованного гражданина. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО, в своих соцсетях.



Парламентарий заявил, что премия патрулю ТЦК (местный военкомат) за одного «бусифицированного» (так на Украине называют принудительно мобилизованных на улицах граждан) составляет 8000 гривен, что в переводе на доллары составляет 200.

Ранее Дубинский прогнозировал, что Киев может развернуться в сторону восстановления отношений с Россией после разочарования в европейских союзниках. Он напомнил, что история Украины полна «метаний в поисках лучшего пана».

Кроме того, депутат обвинял Владимира Зеленского в нежелании решать конфликт с Россией дипломатическим путём, связывая позицию украинского лидера с влиянием западных партнёров.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0