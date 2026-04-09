«Батюшка отпевал и произошел взрыв»: БПЛА ВСУ атаковал кладбище прямо во время похорон в ДНР

09 апреля 2026, 19:07

РИА Новости: БПЛА ВСУ атаковал кладбище прямо во время похорон в Донецке

В Донецке украинские беспилотники атаковали южное городское кладбище в момент проведения похоронной церемонии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.





Удар БПЛА пришёлся на центральный въезд на территорию погоста, где в это время находилась похоронная процессия. В результате атаки повредило здание ритуальной службы, а также надгробные памятники.



На месте происшествия обнаружили фрагменты беспилотника. В частности, хвостовую часть, микросхемы и элементы обшивки, характерные для ударных беспилотников самолётного типа.





«Посекло весь катафалк. Батюшка отпевал и произошел взрыв», — сказала собесседница Елена.