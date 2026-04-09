Военэксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться ударить под Брянском и Белгородом
ВСУ могут попытаться нанести удар по Брянской или Белгородской области. Такое мнение выразил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, это сопряжено с интенсивной мобилизацией на Украине и нежеланием идти на мирное соглашение с Россией. Военэксперт отметил, что Киев заявлял о смене стратегии на оборонительную, однако на самом деле может готовиться к наступлению.
«Возможно нанесение ударов с таким расчетом, чтобы повторить нечто похожее на прошлую Курскую операцию. То есть это либо Брянская область, либо Белгородская», — сказал собеседник издания.При этом, по его мнению, ВСУ вряд ли решатся атаковать Курскую область, так как там возведены серьезные укрепления. Кнутов считает, что удар готовится для оказания давления на Россию во время мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили два зенитных ракетных полка и отдельную артиллерийскую бригаду из Донбасса в Сумскую область.