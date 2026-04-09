Военэксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться ударить под Брянском и Белгородом

09 апреля 2026, 15:22

Фото: iStock/DmyTo

ВСУ могут попытаться нанести удар по Брянской или Белгородской области. Такое мнение выразил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, это сопряжено с интенсивной мобилизацией на Украине и нежеланием идти на мирное соглашение с Россией. Военэксперт отметил, что Киев заявлял о смене стратегии на оборонительную, однако на самом деле может готовиться к наступлению.

«Возможно нанесение ударов с таким расчетом, чтобы повторить нечто похожее на прошлую Курскую операцию. То есть это либо Брянская область, либо Белгородская», — сказал собеседник издания.