БПЛА ВСУ атаковал территорию в непосредственной близости от ЗАЭС

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Украинская сторона атаковала беспилотником автостоянку и территорию, приближенную к Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, однако посоветовал им не выходить на улицу, пока ситуация не стабилизируется. По словам Балицкого, в городе продолжает работать ПВО.
Ранее украинские СМИ писали, что на первой дипломатической встрече с Россией Владимир Зеленский планирует поднять вопрос о Запорожской АЭС.
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