Киев ведет кампанию психологического террора против сотрудников Запорожской АЭС

Фото: istockphoto/Tomas Ragina
Киев продолжает осуществлять кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через социальные сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы в адрес работников станции, что создает напряженную атмосферу среди персонала.
Ситуация обострилась после террористического акта, произошедшего 4 октября, когда был подорван автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. В результате взрыва он получил серьезные травмы и скончался. Этот инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются сотрудники ЗАЭС в текущих условиях.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе по количеству блоков и установленной мощности, состоящая из шести энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый.
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Ситуация обострилась после террористического акта, произошедшего 4 октября, когда был подорван автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. В результате взрыва он получил серьезные травмы и скончался. Этот инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются сотрудники ЗАЭС в текущих условиях.
«Украинская сторона через соцсети осуществляет кампанию психологического террора в отношении сотрудников ЗАЭС. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы возможных расправ над ними. 4 октября Украина совершила террористический акт, подорвав автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. От полученных травм он скончался. Так что ситуация остается непростой», — отметил Ульянов.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе по количеству блоков и установленной мощности, состоящая из шести энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый.
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Дарья Осипова