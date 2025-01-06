«К порядку»: Захарова призвала мир к реакции на удары Киева по ядерным объектам

Неудавшаяся попытка наступления боевиков ВСУ в Курской области может быть связана с предстоящим визитом на Украину спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на эксперта Михаила Павлива.