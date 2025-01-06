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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала мир, включая Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), отреагировать на атаки со стороны Украины на Энергодар и Запорожскую АЭС. Слова дипломата опубликованы на сайте ведомства.
«Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства», — сказала Захарова.Она выразила надежду, что у западных хозяев Владимира Зеленского хватит духу «призвать его к порядку», как минимум исходя из чувства самосохранения.
Перед этим стало известно, куда вызвали представителя российского посольства.
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Никита Кротов