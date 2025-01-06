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«К порядку»: Захарова призвала мир к реакции на удары Киева по ядерным объектам

МИД РФ призвал мир отреагировать на украинские атаки по ядерным объектам
Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала мир, включая Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), отреагировать на атаки со стороны Украины на Энергодар и Запорожскую АЭС. Слова дипломата опубликованы на сайте ведомства.
«Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства», — сказала Захарова.
Она выразила надежду, что у западных хозяев Владимира Зеленского хватит духу «призвать его к порядку», как минимум исходя из чувства самосохранения.



Перед этим стало известно, куда вызвали представителя российского посольства.

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#новости
«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине
Пленный Золотухин: Украина скоро исчезнет с лица Земли из-за беспредела ТЦК
06 января 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина с ее населением исчезнут с лица Земли, благодаря беспределу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата — прим. ред.). Об этом заявил пленный боевик ВСУ Александр Золотухин в своем новогоднем обращении, которое опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Желаю скорейшего завершения этого кровопролитного конфликта, в котором благодаря беспределу ТЦК истребляются до последнего все украинцы и Украина скоро исчезнет с лица Земли», — сказал Золотухин.
Пленник подчеркнул, что он, как и многие его соотечественники, был отправлен в зону боевых действий «в один конец».

Перед этим ирландский журналист Чей Боуз рассказал о действиях Владимира Зеленского, которые могут привести к еще большему количеству жертв среди украинцев.

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«Все они погибнут»: действия Зеленского вызвали ярость на Западе
Журналист Чей Боуз: Зеленский бросил еще больше людей на уничтожение
06 января 2025, 19:34

Фото:istockphoto/Iryna Imago

Попытки боевиков ВСУ контратаковать на курском направлении станут причиной еще больших жертв среди них. Такое мнение в соцсетях выразил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — сказано в публикации Боуза.
Он добавил, что решения главы киевского режима только за одни сутки привели к сотням погибших украинцев.

Перед этим сообщалось, с каким призывом по Украине обратились к США во Франции.

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#украина
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Макрон призвал США убедить РФ сесть за стол переговоров по конфликту на Украине
06 января 2025, 17:37

Фото: istockphoto/sb2010

Вашингтон должен помочь «убедить Россию» сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать украинский конфликт, заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась в соцсетях Елисейского дворца.
«Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — произнес Макрон.

Россия не раз заявляла, что ей нужны юридические гарантии, а не «перемирие». Российская сторона считает, что Киев может использовать его, чтобы накопить силы и ударить вновь.

Западные союзники Украины ведут риторику «заморозки» конфликта.

Перед этим стало известно, как в России ответили Владимиру Зеленскому на слова о презрении к россиянам.

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Боец ВС РФ взял опорник ВСУ с раненым сослуживцем на плечах под Курахово — видео
06 января 2025, 17:21

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российский военнослужащий штурмовал опорник ВСУ под Курахово в Донбассе, неся на плечах своего раненого товарища.
Видео происходящего показал Telegram-канал Zvezdanews.

«Один прикрывает. У меня мой трехсотый (раненый) на шее. И мы идем вперед», — сказал боец ВС РФ, чей позывной Пелей.

Он добавил, что оставить своего сослуживца ему не дала совесть. Перед этим в сети появилось фото павшего в ножевом бою в Донбассе украинца. На снимок наложена надпись оскорбительного содержания на украинском языке.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых видно ликвидацию украинского танка спецназовцами «Ахмата». Читайте подробности в нашем материале.

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Опубликовано фото погибшего в ДНР в бою на ножах со штурмовиком РФ солдата ВСУ
06 января 2025, 17:01

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото погибшего в ножевом бою в Донбассе украинского военнослужащего опубликовал Telegram-канал «ZОНА ПРАВДЫ».
Стоит отметить, что на ресурсах Украины снимок сопроводили оскорблением, наложенным на кадр. Солдата ВСУ обвинили в том, что своей гибелью он опорочил украинскую армию.

Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между военнослужащими была перестрелка, а затем схватка на ножах. Уточнялось, что ВСУ хотели отбить населенный пункт Трудовое.

Перед смертью украинец отметил, что Григорьев «лучший боец в мире», а затем попросил дать ему попрощаться «с небом, с мамой» и совершил суицид.

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Кадыров показал видео уничтожения украинского танка Т-64 в Курской области
06 января 2025, 16:38

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали украинский танк Т-64 в Курской области.
Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он особо отметил отряды «Оптима» и «Аида», которые помогали друг другу.

«Ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар — и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома», - сказано в публикации.

Перед этим эксперт Михаил Павлив назвал вероятную причину неудавшейся попытки наступления ВСУ на курском направлении. Аналитик обратил внимание на одну интересную деталь. Подробности в нашем материале.

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Названа причина попытки наступления ВСУ в Курской области
Павлив: попытка наступления ВСУ под Курском может быть связана с визитом Келлога
06 января 2025, 16:23

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Неудавшаяся попытка наступления боевиков ВСУ в Курской области может быть связана с предстоящим визитом на Украину спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на эксперта Михаила Павлива.
«…Это имеет отношение непосредственно к предстоящему вояжу Кита Келлога, спецпосланника Трампа по Украине. <…> Этому вояжу Кита Келлога, достаточно важному с точки зрения внутренней ситуации, внутреннего содержания коммуникации между командой Трампа, новой администрацией Белого дома и Банковой [улицей] (местонахождение офиса Владимира Зеленского - прим. ред), они хотят показать некие успехи, проявить некие возможности для продолжения, скажем так, успешных операций», — сказал политтехнолог.
Он добавил, что в четверг, 2 января, в рамках секретного совещания в Киеве обсуждали решения по мероприятиям ВСУ во время новогодних каникул. Причем, по словам Павлива, речь идет не об СБУ или ставке верховного командования.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года.

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#россия
#украина
#война
#сво
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В США высказались об одном «из самых странных» решений ВСУ
Кофман назвал решение ВСУ о формировании новых бригад одним из самых странных
06 января 2025, 15:30

Фото: istockphoto/Olena_Z

Решение командиров ВСУ о создании новых бригад на фоне проблем с призывом было «одним из самых странных», заявил военный эксперт из США Майкл Кофман в соцсетях.
«Решение Украины формировать новые бригады, а не восполнять фронтовые потери самых лучших и опытных подразделений оказалось одним из самых странных действий командования, учитывая ситуацию на поле боя и проблемы с мобилизацией», — сказано в публикации.
Аналитик отметил, что западные союзники Украины не обещали ей новых поставок, чтобы снабдить эти новые бригады, а расширение ВСУ вызвало дефицит кадров и отсутствие сплоченности на фронте.

Перед этим стало известно, как оправдалась Украина в очередной раз.

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«Это подкастер»: На Украине оправдали мат Зеленского в интервью
Советник главы офиса Зеленского Лещенко оправдал его мат в интервью
06 января 2025, 15:15

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Матерное интервью Владимира Зеленского прокомментировал представитель его офиса Сергей Лещенко в рамках всеукраинского телемарафона. Речь шла о беседе главы киевского режима с американским журналистом Лексом Фридманом.
«Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер», — сказал Лещенко.

Перед этим Зеленский использовал мат в интервью, говоря о президенте России Владимире Путине, а также о западных странах, отказавшихся ввести санкционные ограничения в отношении РФ.

Также Зеленский выказал свое презрение россиянам.

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