В Кремле ответили, что СВО продолжится до выполнения всех задач
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей и задач. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, при наличии такой возможности процесс можно будет перевести в политико‑дипломатическое русло.
Песков подчеркнул, что Вооружённые силы РФ делают всё необходимое для обеспечения интересов и безопасности страны, обладают потенциалом и всеми требуемыми возможностями.
Ранее, 14 октября, польское издание Mysl Polska сообщало, что на совещании с Советом безопасности президент России Владимир Путин дал понять Западу о намерении продолжать СВО до достижения всех целей.
7 октября политик отмечал, что стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией, при этом, по его словам, украинские силы отступают вдоль линии соприкосновения. Россия должна выполнить все поставленные задачи, заключил глава государства.
