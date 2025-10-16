В Кремле ответили, что СВО продолжится до выполнения всех задач

16 октября 2025, 14:27

Песков: Бойцы ВС РФ делают все, чтобы обеспечить безопасность страны

Фото: istockphoto/zim286

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей и задач. Об этом пишет ТАСС.