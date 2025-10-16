Достижения.рф

В Кремле ответили, что СВО продолжится до выполнения всех задач

Песков: Бойцы ВС РФ делают все, чтобы обеспечить безопасность страны
Фото: istockphoto/zim286

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей и задач. Об этом пишет ТАСС.



По его словам, при наличии такой возможности процесс можно будет перевести в политико‑дипломатическое русло.

Песков подчеркнул, что Вооружённые силы РФ делают всё необходимое для обеспечения интересов и безопасности страны, обладают потенциалом и всеми требуемыми возможностями.

Ранее, 14 октября, польское издание Mysl Polska сообщало, что на совещании с Советом безопасности президент России Владимир Путин дал понять Западу о намерении продолжать СВО до достижения всех целей.

7 октября политик отмечал, что стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией, при этом, по его словам, украинские силы отступают вдоль линии соприкосновения. Россия должна выполнить все поставленные задачи, заключил глава государства.

Никита Кротов

