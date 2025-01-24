Mash: дроны ВСУ атаковали завод Кремний в Брянске и НПЗ в Энгельсе

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Украинские беспилотники совершили атаку на завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Об этом пишет Mash.
«Дроны ВСУ пытаются атаковать завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области», — сообщают в telegram-канале.
Как отмечают в издании, жители Энгельса слышали не менее семи взрывов над городом. При этом в Брянске обломки беспилотника упали возле НПЗ. По предварительным данным, ВСУ использовали дроны типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».
Также в ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали Рязань, Москву и Курск. В первом городе БПЛА пытались совершить налет на местный нефтезавод. В столице ограничили работу аэропортов. В Курске повреждены линии электропередач, из-за чего часть улиц осталась без света.
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Иван Мусатов