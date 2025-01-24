Массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: будет ли ответ

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Российский военкор Александр Сладков считает необходимым ответить Украине на массированную атаку на территорию России в ночь на 24 января.
«Массированная атака России украинскими дронами. Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал Сладков в своем Telegram-канале в ночь на 24 января.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Предварительно, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас на местах инцидента работают экстренные службы. Также беспилотник сбили в Троицком административном округе города Москвы.
Минувшей ночью украинская сторона атаковала Московскую, Рязанскую Тамбовскую, Курскую, Брянскую области и Татарстан. По данным Минобороны, сбит 121 беспилотник.
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Элина Позднякова