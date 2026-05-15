БПЛА ВСУ атаковали один из древнейших российских городов
В ночь на сегодняшний день Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Рязанской области, применив 99 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.
Как уточнил глава области, в результате атаки в Рязани повредило несколько многоквартирных домов — в них выбило окна. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий в двух многоэтажках, а также на территории одного из местных предприятий.
Восстановление планируется начать в ближайшее время. Кроме того, чиновник добавил, что приняли решение о выплатах семьям погибших, пострадавшим гражданам, а также компенсациях за утраченное имущество.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых на подлёте к Москве БПЛА. Информацию обнародовали ночью 15 мая.
Читайте также: