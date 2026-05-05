В российском городе украинский БПЛА влетел в многоэтажку и повредил 8 квартир
В Чувашии украинский БПЛА влетел в жилой дом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
В Чебоксарах беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом. Очевидцы рассказали, что дрон попал в квартиру на шестом этаже. Удар выбил стёкла из окон.
Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов. Предварительные сведения говорят о повреждении минимум восьми квартир. На месте работают пожарные расчёты и бригады скорой помощи.
В регионе продолжают звучать сирены, расчёты ПВО ведут работу. Это уже второй инцидент за сутки: минувшей ночью обломки БПЛА упали на торговый центр в Чебоксарах. Информации о пострадавших на текущий момент нет.
