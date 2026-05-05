Увеличилось число жертв атаки БПЛА ВСУ на Чебоксары
Число жертв атаки украинских беспилотников на Чебоксары увеличилось до двух человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Напомним, украинские военные атаковали республику с помощью дронов типа «Лютый». БПЛА влетел в окно квартиры дома на улице Строителей, после чего начался пожар. Прибывшие медики не смогли спасти жителя дома.
«Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары», — приводит RT слова своего источника.
По последним данным, пострадало 35 человек, в том числе ребенок. Однако число раненых увеличивается по мере обращения людей к медикам. Точная цифра уточняется.
БПЛА поразили как минимум три жилых дома на улицах Ленкома, Хузангая и Строителей. Власти Чувашии готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.