Увеличилось число жертв атаки БПЛА ВСУ на Чебоксары

05 мая 2026, 15:50

RT: два человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары

Число жертв атаки украинских беспилотников на Чебоксары увеличилось до двух человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.





Напомним, украинские военные атаковали республику с помощью дронов типа «Лютый». БПЛА влетел в окно квартиры дома на улице Строителей, после чего начался пожар. Прибывшие медики не смогли спасти жителя дома.





«Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары», — приводит RT слова своего источника.