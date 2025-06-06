БПЛА ВСУ атаковали предприятие в городе Мичуринск Тамбовской области
Украинские беспилотники атаковали город Мичуринск Тамбовской области, в результате чего начался пожар на одном из предприятий. Об этом сообщает Shot.
«ВСУ этой ночью атаковали город Мичуринск в Тамбовской области, в районе одного из местных предприятий в результате падения обломков БПЛА произошел пожар» — передает telegram-канал.
Взрывы раздались над городом в начале третьего часа ночи. После этого начался подниматься дым над территорией местного предприятия. Вокруг завода была временно переркрыта дорога. Пожарные ликвидировали огонь. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия удалось избежать.