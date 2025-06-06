Бусаргин: на промышленном предприятии в Энгельсе начался пожар из-за атаки БПЛА
На промышленном предприятии в Энгельсе начался пожар из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет» — пишет глава региона в своем telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты ликвидируют последствия происшествия.
Ранее стало известно об ударе беспилотника по многоквартирному дому в Энгельсе. В результате инцидента начался пожар в одной из квартир здания.