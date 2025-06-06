Из-за атаки БПЛА на Тульскую область пострадали три человека

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В результате атаки беспилотников на Тульскую область пострадали три человека. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.



«В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Миляев отметил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника, которые атаковали Тульскую область. Губернатор просит жителей соблюдать меры безопасности и предосторожности.

К тому же в ночь на 6 июня беспилотниками была атакована Москва. Средства ПВО сбили 10 БПЛА, пытавшихся ударить по столице.
Иван Мусатов

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