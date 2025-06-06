Собянин: средства ПВО сбили 10 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили 10 вражеских беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву» — пишет глава города в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось об уничтожении девяти вражеских дронов, которые летели на Москву. Сообщение о сбитии еще одного БПЛА было опубликовано Собяниным в 04:33 по местному времени. О пострадавших и разрушениях не сообщается.