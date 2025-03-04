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БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани

Федорищев: БПЛА атаковали одно из промпредприятий Сызрани
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Дроны ВСУ атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Уточняется, что вражеские беспилотники были ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал.

Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Боевики ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области
04 марта 2025, 08:05

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Украинские боевики в Погребках Курской области сожгли православную церковь. Об этом рассказал российский военнослужащий группировки войск «Север», его слова приводит ТАСС.
«Украинские солдаты получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе», — сказал российский боец.

Он отметил, что в Погребках российские военные уничтожили не только боевиков ВСУ, но и американскую бронетехнику Bradley двумя ударами БПЛА.

На сегодняшний день бойцы подразделений группировки войск «Север» продолжают продвижение в Курской области вперед. Российские силы выбивают украинских боевиков из населенных пунктов российского приграничья, уничтожают их укрепленные позиции и берут в плен.

Об освобождении Погребков Минобороны РФ официально сообщило 28 февраля.

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В России ответили на идею о размещении европейских миротворцев на Украине
Постпред Ульянов: РФ категорически против размещения миротворцев из ЕС на Украине
04 марта 2025, 07:15

Фото: iStock/ffikretow

Россия выступает резко против идеи отправки европейских миротворцев на Украину, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ульянов считает предложение по размещению миротворцев ЕС на Украине крайне сомнительным. Он привел две главные причины того, что не так с «задумкой» Запада.

«Во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал дипломат.
Ранее «Радио 1» передавало, что Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине. В то же время стало известно о последних сообщениях с «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 — 3 марта на ней вновь зафиксировали активность. Отмечается, что за февраль станция выходила в эфир 46 раз.

Также в ночь с 3 на 4 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. Примечательно, что при изучении пары убийц вскрылось, что "жена" в паре на самом деле была трагсгендером*, сменившим пол* с мужского на женский пару лет назад.

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Слюсарь: Возгорания в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ успешно потушили
04 марта 2025, 06:25

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорания в Чертковском районе, вызванные ночной атакой беспилотников ВСУ, были оперативно ликвидированы дежурными службами. Человеческих жертв нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.
В Новошахтинске воздушная атака также отразилась без последствий для наземных объектов.

Жители Верхнедонского района обнаружили обломки БПЛА самолётного типа у хутора Павловский. Специалисты в течение дня проведут осмотр и обезвреживание объекта.

«Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки - это опасно! Сразу же сообщайте о найденных предметах в экстренные службы по телефону 112. Берегите себя!», — написал Слюсарь.
Ранее «Радио 1» передавало, что в результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области произошло два возгорания: на нефтепроводе (в Чертковском районе) и на складе промобъекта (в селе Сохрановка).

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Министр обороны Польши пожаловался на усталость граждан от молодых украинцев
Министр Косиняк-Камыш: поляки устали от молодых богатых украинцев в Европе
04 марта 2025, 04:00

Фото: iStock/macky_ch

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущем разочаровании граждан Польши образом жизни «состоятельных» украинцев в Европе. У них слишком разгульный образ жизни.
Украинцы, разъезжающие на дорогих автомобилях и отдыхающие в пятизвёздочных отелях, вызывают недовольство населения, несмотря на понимание важности поддержки Украины для безопасности Польши.

«Есть усталость и разочарование, особенно когда видишь десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, разъезжающих по Европе на лучших автомобилях и проводящих выходные в пятизвездочных отелях», — сообщается на официальной странице Минобороны Польши в социальной сети X.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что ослабление российской военной машины остаётся приоритетом, но признал необходимость учитывать настроения общества.

«Это разочарование существует — я не боюсь сказать это», — выделил он.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.

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#украина
#конфликт
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Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине
Fox News: Трамп приостановил всю военную помощь Украине после спора с Зеленским
04 марта 2025, 03:28

Фото: iStock/Vlad Yushinov

США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.
Речь идёт не о полном прекращении поддержки навсегда, а о временной паузе, которая продлится до оценки Вашингтоном действий украинской стороны как удовлетворительных.

«Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», — объявил ведущий в эфире Fox News.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок, назвав президента Украины «диктатором и узурпатором со скудоумием», раз тот не готов идти на уступки ради мирного разрешения конфликта с РФ.

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