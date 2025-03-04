БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Сызрани

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Дроны ВСУ атаковали ночью одно из промпредприятий в Сызрани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Уточняется, что вражеские беспилотники были ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал.
Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова