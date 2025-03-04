Shot: В Сызрани в районе НПЗ прогремели взрывы, возможно атакуют БПЛА ВСУ

Фото: iStock/dzika_mrowka
В районе нефтеперерабатывающего завода в Сызрани произошли взрывы и стрельба, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе. Работает система ПВО. По данным Telegram-канала Shot, местные жители сообщили о трёх-пяти громких хлопках, от которых в домах задрожали окна.
Предположительно, НПЗ подвергся атаке со стороны украинских БПЛА. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. После расчленения трупа останки были помещены в два чемодана и оставлены на берегу Невы.
Также в ночь с 3 на 4 марта Трамп рассказал в эфире Fox News, что принес России «лишь горе» и ничего больше.
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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. После расчленения трупа останки были помещены в два чемодана и оставлены на берегу Невы.
Также в ночь с 3 на 4 марта Трамп рассказал в эфире Fox News, что принес России «лишь горе» и ничего больше.
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Мария Моисеева