Слюсарь: Возгорания в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ успешно потушили

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Возгорания в Чертковском районе, вызванные ночной атакой беспилотников ВСУ, были оперативно ликвидированы дежурными службами. Человеческих жертв нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.
В Новошахтинске воздушная атака также отразилась без последствий для наземных объектов.
Жители Верхнедонского района обнаружили обломки БПЛА самолётного типа у хутора Павловский. Специалисты в течение дня проведут осмотр и обезвреживание объекта.
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Жители Верхнедонского района обнаружили обломки БПЛА самолётного типа у хутора Павловский. Специалисты в течение дня проведут осмотр и обезвреживание объекта.
«Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки - это опасно! Сразу же сообщайте о найденных предметах в экстренные службы по телефону 112. Берегите себя!», — написал Слюсарь.Ранее «Радио 1» передавало, что в результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области произошло два возгорания: на нефтепроводе (в Чертковском районе) и на складе промобъекта (в селе Сохрановка).
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Мария Моисеева