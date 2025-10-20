БПЛА ВСУ атаковали три муниципалитета в российском регионе

20 октября 2025, 20:29

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области

Фото: istockphoto/N-sky

Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram губернатор Вячеслав Гладков.