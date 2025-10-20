БПЛА ВСУ атаковали три муниципалитета в российском регионе
Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекино одной из целей стал многоквартирный дом. Выбило окна в 14 квартирах, а легковой автомобиль получил повреждения. Один из дронов поразил село Старовщина в Шебекинском округе — там пострадали частный дом и машина.
В Грайворонском округе удар повредил линию электропередачи, в результате чего без света остались населённые пункты Заречье-Первое, Глотово, Козинка и Гора-Подол. Гладков отметил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.
Кроме того, удары БПЛА зафиксировали на хуторе Плотвянка и в селе Борисовка Волоконовского района. Повреждения получили два частных дома, надворная и хозяйственные постройки. По словам губернатора, сведений о пострадавших пока нет.
