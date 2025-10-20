Под Купянском ликвидированы наёмники ВСУ из ЮАР
Подразделения российских войск продолжают наступление в районе Купянска, в ходе которого удалось уничтожить наемников ВСУ из ЮАР. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как оказалось, за последние дни Вооружённые силы Украины понесли в городе значительные потери — ликвидировано свыше 70 бойцов. Среди них оказались наёмники из Южно-Африканской Республики, прибывшие воевать на стороне Киева за пять тысяч долларов.
Отмечается, что после ударов ФАБ-500 по позициям противника часть тел украинских военнослужащих невозможно опознать. Кроме того, одно из подразделений ВСУ — 114-я бригада теробороны, понесшая наиболее тяжёлые потери, — выведена из Купянска.
