«Ударили по врагу, когда он не ожидал»: ВС РФ ликвидировали сотни иностранных наемников ВСУ
Российские войска ликвидировали сотни иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении. Об этом заявил командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер в беседе с военным корреспондентом RT Филиппом Прокудиным.
По его словам, которые приводит телеканал, военные ВС РФ провели «глубинную разведку», вскоре обнаружив большой лагерь наемников. Тогда они оперативно приняли решение нанести удар в тот момент, когда противник этого не ожидал. Военнослужащий отметил, что эта операция завершилась поражением вражеского формирования.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ ликвидировали наемников ВСУ из ЮАР в районе Купянска. Иностраницы вступили в ряды украинской армии за пять тысяч долларов.
