БПЛА ВСУ не дают эвакуировать людей из-под завалов в Херсонской области
Василенко: БПЛА ВСУ не дают эвакуировать людей из-под завалов
Украинские беспилотники не дают эвакуировать людей из-под завалов жилого дома в Алешках, Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря главы региона Владимира Василенко.
Перед этим губернатор Владимир Сальдо сообщил об авиаударе ВСУ по пятиэтажке.
«Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей», — сказал Василенко.Херсонская область стала российским регионом после сентябрьского референдума 2022 года. Киевский режим не согласился с результатами голосования и продолжил обстрел указанных территорий. Вместе с Херсонской областью в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская область.