БПЛА ВСУ не дают эвакуировать людей из-под завалов в Херсонской области

11 июля 2025, 20:31

Василенко: БПЛА ВСУ не дают эвакуировать людей из-под завалов

Фото: istockphoto/NiseriN

Украинские беспилотники не дают эвакуировать людей из-под завалов жилого дома в Алешках, Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря главы региона Владимира Василенко.





Перед этим губернатор Владимир Сальдо сообщил об авиаударе ВСУ по пятиэтажке.





«Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей», — сказал Василенко.

