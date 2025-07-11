Aviaincident: Пилоты самолета увидели дрон в виде шара в районе Шереметьево
Беспилотник в виде шара увидели пилоты российской авиакомпании в районе «Шереметьево». Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал Aviaincident. Накануне в четверг, 10 июля, борт Boeing 737-800 летел из Москвы в Турцию.
Дрон летчики увидели, когда их судно было в районе аэропорта на высоте 3,5 тысячи метров. Известно, что летательный аппарат был белого цвета и находился ниже высоты полета на встречном направлении в сторону Зеленограда.
Отмечается, что никто не выдавал разрешения на использование в этом районе воздушного пространства. Органы ПВО были оповещены о произошедшем. Сегодня утром telegram-канал Mash сообщал об атаке украинских дронов на Тульскую область.
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