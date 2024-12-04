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БПЛА ВСУ пытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном

Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном, пишет Baza.
По данным издания, взрыв произошел около 05:00 утра 4 декабря. Предполагается, что украинская сторона пыталась атаковать один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова. Ночью в местном аэропорту также вводился план «Ковёр». В результате был перенесён один рейс на Москву.

Официально данная информация пока не подтверждалась.



Напомним, ВСУ впервые атаковали Чечню 29 октября. Тогда после удара вражеского беспилотника загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.

Минувшей ночью ​украинская сторона также предприняла попытку атаковать аэродром Дягилево в Рязани и одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».

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#крыша
#всу
Три дрона ВСУ атаковали аэродром Дягилево в Рязани
04 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Три украинских беспилотника атаковали аэродром Дягилево в Рязани, пишет Mash. Уточняется, что самолеты не пострадали.
По данным издания, беспилотники прилетели с разницей в 10 минут. Предварительно, все они были сбиты. Самолеты с аэродрома оперативно подняли в безопасное место, на земле зафиксировали лишь незначительные повреждения.

Это уже третий удар по Дягилево за все время проведения СВО. Первый раз это произошло 5 декабря 2022 года, второй – в июле текущего года.

Там располагается 43-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава, оснащённый самолётами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Минувшей ночью ВСУ также попытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».Сбито два беспилотника. Обломками повредило ​крышу здания и забор.

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#новости
#сво
#всу
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Ми-28нм ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области — видео
Ми-28нм ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области
04 декабря 2024, 10:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Экипаж российского вертолёта Ми-28нм нанёс удар авиационными ракетами по скоплению живой силы и опорному пункту Вооружённых сил Украины. Это произошло в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном телеграм-канале, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как вертолёт заходит на боевой курс, затем производит несколько ракетных залпов. После успешного поражения наземных целей Ми-28мн благополучно вернулся на аэродром базирования.

Машина Ми-28мн, также называемый «Ночной охотник», представляет собой ударный вертолёт, разработанный и построенный ПАО «Роствертол». Его история началась с советского вертолёта Ми-28, впервые поднявшегося в небо осенью 1982 года. Вертолёт предназначен для поддержки десанта, а также для уничтожения живой силы и техники противника.

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#всу
#курская область
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«Зеленский боится»: на Украине прокомментировали заявление Карлсона из России
Украинская журналистка Панченко: Зеленский боится общаться с Карлсоном
04 декабря 2024, 10:28

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)

Украинская журналистка Диана Панченко в своей социальной сети заявила, что Владимир Зеленский боится давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Так она прокомментировала анонс предстоящего интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Зеленский рад, что интервью с Вами не будет. Потому что он боится говорить о мире», — написала Панченко в ответ на пост Карлсона.
По её мнению, президент Украины не видит смысла в прекращении боевых действий.

Ранее журналист сообщил на своей странице, что вернулся в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно будет опубликовано в ближайшее время.

В анонсе Карлсон отметил, что США находятся в состоянии «реальной войны» с Россией. Он также сообщил, что посольство США в Киеве отказало Зеленскому в возможности пообщаться с ним. Однако побеседовать с телеканалом CNN президенту Украины разрешалось.

К утру 4 декабря анонс интервью Карлсона набрал четыре миллиона просмотров. Журналист подчеркнул, что американцы не имеют полного представления о ситуации, поскольку им недоступна вся информация.

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#украина
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В НАТО отговаривают Украину от переговоров с Россией
NYT: генсек НАТО предложил Киеву отложить переговоры с Россией
04 декабря 2024, 10:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву перенести мирные переговоры с Россией до усиления переговорных позиций Украины с помощью новых поставок вооружения для ВСУ. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на заявления генсека.
«(Рютте) предложил во вторник Украине отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут направить достаточную военную помощь», — говорится в статье.

Ранее Рютте заявлял, что НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи. И эта помощь должна заключаться в увеличении поставок вооружения для ВСУ и подготовке украинских солдат.

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Дроны ВСУ атаковали предприятие микроэлектроники в Брянске
Shot: ВСУ попытались ударить по предприятию микроэлектроники в Брянске
04 декабря 2024, 09:50

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ». Об этом пишет Shot.
По данным издания, на предприятии работают порядка двух тысяч человек. В ночь на 4 декабря около 02:30 два беспилотника предприняли попытку атаковать завод.

Вражеские беспилотники летели с разницей в 10 минут. Их удалось сбить. Однако упавшие обломки слегка повредили крышу одного из зданий и забор. Серьезных разрушений нет.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью и утром над российскими регионами сбито и перехвачено 35 вражеских БПЛА: в Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Астраханской областях и в Краснодарском крае.

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«Двойник Жириновского» стал штурмовиком и участвует в боях под Часов Яром
04 декабря 2024, 09:34

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Актёр Виктор Беломестнов, успешно пародирующий основателя ЛДПР Владимира Жириновского, стал бойцом штурмового отряда и теперь принимает участие в боях под Часов Яром. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Беломестнов взял себе позывной «Помреж». Он выполняет боевые задачи в составе батальона «Скиф» бригады «Терек». Боец освобождал Артемовск, за что имеет две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».

Беломестнов известен своими ролями в сериалах «Солдаты» и «Реальные пацаны».

Ранее стало известно, что рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения. Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины.


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Удар по ВСУ в Судже, Штурмы в Торецке, контратаки в Курской области: последние новости СВО
04 декабря 2024, 09:31

Фото: iStock/ Banu R

Ситуация в Курской области остаётся напряжённой. Вооружённые силы России продолжают свои действия по вытеснению украинских войск с приграничных территорий, а в ряде населённых пунктов идут ожесточённые бои. ВС РФ также активно уничтожают украинскую бронетехнику на Краснолиманском и Купянском направлениях. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


По информации телеграм-канала «Архангел спецназа Z», украинские силы осуществляют контратаки в районе Дарьино. В ходе боевых действий наблюдается высокая активность противника, который использует FPV-дроны. На подступах к населенному пункту происходят ожесточённые столкновения. В то же время в Новоивановке украинские войска пытаются удержать свои позиции и сдержать продвижение российских штурмовых подразделений на востоке села.

Также сообщается о столкновениях в районе Мартыновки, где российские десантники продолжают уверенное наступление на окраинах населённого пункта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео точечного удара российских военных по живой силе ВСУ в Суджанском районе Курской области, отметив, что операцию провели бойцы спецназа «Ахмат» под командованием военнослужащего с позывным «Хохол».

Стали известны подробности ключевых боев за Курахово
Стали известны подробности ключевых боев за Курахово

Краснолиманское направление


В районах Тернов и Торского продолжаются интенсивные и затяжные бои. Российские силы регулярно уничтожают украинскую бронетехнику, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая длительным столкновениям.


Угледарское направление


На этом участке наблюдаются значительные успехи российских войск. Министерство обороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия.

Южнее Курахово продолжаются ожесточенные бои. Освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление. В Курахово большая часть высотной застройки находится под контролем российских сил, однако западная часть города остается за ВСУ.


Купянское направление


На Купянском направлении российские войска уверенно продвигаются к Боровой с двух сторон: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово. Тем не менее, к северу от Купянска обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили значительные ресурсы и атакуют российские позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу реки Оскол.

Фото:iStock/vadimrysev

Херсонское направление


На левом берегу Днепра фиксируется заметный рост активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. За сутки по территории был выпущен 41 снаряд. В Новой Каховке один из обстрелов привел к возгоранию жилого дома.


Запорожское направление


На Запорожском направлении также наблюдается рост количества дронов всех типов. Накануне удар беспилотника привел к пожару на автозаправочной станции в Токмаке, расположенной более чем в 20 километрах от линии фронта. ВСУ активно нацеливаются на автотранспорт, усложняя логистику российских войск в зоне боевых действий.

Эксперт Дандыкин: Количество атак на РФ напрямую зависит от наличия у ВСУ ATACMS
Эксперт Дандыкин: Количество атак на РФ напрямую зависит от наличия у ВСУ ATACMS


Торецкое направление


В Торецке началась операция по штурму шахты «Центральная». По информации с мест, российские силы захватили позиции на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории. Тем не менее, ситуация остается нестабильной из-за контратак противника. Если удастся удержать достигнутые позиции, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке.


Часовоярское направление


В Часове Яре обстановка остается напряженной. Неблагоприятные погодные условия временно ограничивают использование беспилотников, что штурмовые подразделения пытаются использовать для прорыва. Противник продолжает минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление. Бои с высокой плотностью продолжаются на северном и южном флангах города.

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#сво
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Марочко: ВСУ начали отвод частей в Сватовском районе ЛНР
04 декабря 2024, 09:29

Фото: istockphoto/zabelin

Вооружённые силы Украины начали переброску частей на вторую и третью линии обороны у села Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В разговоре с РИА Новости он пояснил, что причиной переброски личного состава ВСУ на вторую и третью линии обороны стали регулярные и массированные огневые налёты, угроза окружения и усиление общего давления российских войск. Противник вынужден был отвести войска, чтобы они не оказались в ещё более трудном положении, подчеркнул эксперт.

По словам Марочко, из-за того, что ВСУ пришлось оставить ряд позиций, украинские подразделения сейчас спешно пытаются закрепиться в районе автомобильной дороги Першотравневое-Райгородок.

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#всу
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Штурмовик ВС РФ на велосипеде провёл в атаку БМП через минное поле
04 декабря 2024, 08:59

Фото: iStock/Ozkan Ongel

Российский боец штурмового подразделения на велосипеде провёл в атаку БМП через минное поле в зоне спецоперации. Об этом сообщает Shot.
Издание публикует видео, на котором видно, как штурмовик едет на велосипеде по минному полю, а за ним следует БМП. Он знал, как обойти мины, и провел за собой штурмовой отряд к позициям противника для дальнейшего выполнения боевой задачи.

Место проведения операции, как и позывной бойца-велосипедиста, не уточняются.

Рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения. Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины.


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