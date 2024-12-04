БПЛА ВСУ пытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном

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Украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном, пишет Baza.
По данным издания, взрыв произошел около 05:00 утра 4 декабря. Предполагается, что украинская сторона пыталась атаковать один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова. Ночью в местном аэропорту также вводился план «Ковёр». В результате был перенесён один рейс на Москву.
Официально данная информация пока не подтверждалась.
Напомним, ВСУ впервые атаковали Чечню 29 октября. Тогда после удара вражеского беспилотника загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.
Минувшей ночью украинская сторона также предприняла попытку атаковать аэродром Дягилево в Рязани и одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».
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Официально данная информация пока не подтверждалась.
Напомним, ВСУ впервые атаковали Чечню 29 октября. Тогда после удара вражеского беспилотника загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.
Минувшей ночью украинская сторона также предприняла попытку атаковать аэродром Дягилево в Рязани и одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».
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Элина Позднякова