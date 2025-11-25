Генерал-майор Липовой: ВСУ применяют стаи дронов против ПВО в Ростовской области
Во время атаки на Ростовскую область ВСУ использовали тактику массированного применения беспилотников. Об этом заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что это одна из немногих стратегий, позволяющих БПЛА прорваться через российскую ПВО.
Липовой уточнил, что российские подразделения ПВО делают всё возможное, чтобы не пропустить дроны, однако украинские силы запускают их большими «стаями» или волнами. Цель — обеспечить, что хотя бы один аппарат пройдёт через оборону, даже если остальные будут уничтожены.
Генерал подчеркнул, что такая тактика иногда приносит результаты, несмотря на усилия ПВО.
Читайте также: