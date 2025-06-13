Гусев: над Воронежской областью уничтожено несколько дронов ВСУ
Над Воронежской областью средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — рассказал градоначальник в своем telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате украинской атаки удалось избежать. В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.