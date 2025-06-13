Украина сообщила о возвращении еще 1200 тел погибших военных
Украина сообщила о получении второй партии тел погибших военных в количестве 1200 человек. Передача останков состоялась в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
Как сообщили в ведомстве, следователи и эксперты проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел. Ранее, 11 июня, сообщалось о первом обмене, в результате которого Украина получила 1212 тел погибших, а Россия — 27.
Российская сторона заявляла о готовности передать в общей сложности 6 тыс. тел украинских военных. Также, с 9 июня, стороны возобновили обмены военнопленными по стамбульским договоренностям.
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