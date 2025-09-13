БПЛА ВСУ сдетонировал около пассажирского автобуса
Три человека получили ранения в результате удара украинского беспилотника по Белгороду. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон ВСУ взорвался рядом с пассажирским автобусом. Пострадали двое взрослых. Помимо этого, с осколочным ранением плеча в детскую областную клиническую больницу везут 16-летнюю девушку. Взрослых доставляют в городскую больницу №2 для обследования. У автобуса выбиты окна.
Кроме того, ещё один украинский БПЛА ударил по социальному объекту в Белгороде, повредив фасад здания. На местах работают оперативные службы, детали инцидентов уточняются, добавил губернатор.
Ранее утром 13 сентября Гладков сообщил об ещё одной пострадавшей жительнице Белгорода: 20‑летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения ног и грудной клетки. Её госпитализировали в областную клиническую больницу.
