БПЛА ВСУ сдетонировал около пассажирского автобуса

13 сентября 2025, 14:31

Гладков: три человека пострадали от взрыва БПЛА ВСУ около автобуса в Белгороде

Фото: istockphoto/conejota

Три человека получили ранения в результате удара украинского беспилотника по Белгороду. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.