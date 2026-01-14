Достижения.рф

БПЛА ВСУ совершили крупный налет на Ростов-на-Дону, обломки дрона вызвали пожар в жилой многоэтажке

В Ростове-на-Дону из-за масштабной атаки ВСУ повреждены несколько многоэтажек
Над Ростовом-на-Дону отражается воздушная атака. В результате налета БПЛА ВСУ повреждены несколько многоквартирных домов в западной части города, сообщил мэр города Александр Скрябин в своём Telegram-канале.



По его словам, также произошло возгорание строений на территории одного из промышленных предприятий. Ведется реагирование экстренными и оперативными службами.

Преварительно, когда БПЛА влетел в одну из квартир в многоэтажке, то ударной волной выбило стёкла в соседних помещениях. В здании начался пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что дежурные бригады уже выехали в микрорайон Левенцовский — именно там после атаки дронов загорелось жилое здание.

Мария Моисеева

