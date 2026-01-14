Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик скончался от инфаркта на 41-м году жизни

14 января 2026, 02:19

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик скончался на 41-м году жизни в результате инфаркта. О трагическом событии рассказала в личном Telegram-канале главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.





По ее словам, Петрик ушел из жизни внезапно.





«Работал в «Спутнике» с самого основания. Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт. Царство Небесное... Мои искренние соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую помощь», — написала она.