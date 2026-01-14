Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик скончался от инфаркта на 41-м году жизни
Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик скончался на 41-м году жизни в результате инфаркта. О трагическом событии рассказала в личном Telegram-канале главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, Петрик ушел из жизни внезапно.
«Работал в «Спутнике» с самого основания. Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт. Царство Небесное... Мои искренние соболезнования родным и близким. Окажем всю необходимую помощь», — написала она.В начале месяца Симоньян поделилась в соцсетях видеороликом в память о своем муже — режиссере Тигране Кеосаяне, который умер в прошлом году после тяжелой болезни. Она выложила клип в день, когда ее покойному супругу погло бы исполниться 60 лет.
11 января сообщалось, что автор музыки к мультсериалам «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Семейка Адамс», американский композитор Гай Мун, скончался в Лос-Анджелесе.