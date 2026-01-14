Над югом России за три часа сбили девять беспилотников ВСУ

14 января 2026, 00:28

Фото: iStock/Alones Creative

Российские системы противовоздушной обороны за три часа ликвидировали девять украинских беспилотников самолетного типа на юге страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.





Перехват воздушных целей осуществлялся 13 января с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Четыре дрона силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым и ещё два БПЛА сбили над Ростовской областью.



В ночь на 14 января выяснилось, что в городе Шебекино Белгородской области из-за взрыва беспилотника ВСУ погиб местный житель.



Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.



Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.